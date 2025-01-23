От цапель-домоседов до проснувшихся енотов: узнали новости дикой природы соседнего с Карелией региона

Павел Глазков рассказал о необычном поведении животных зимой.

В Ленинградской области наблюдаются необычные явления в дикой природе. Серые цапли решили не покидать регион на зиму, оттепель разбудила енотовидных собак, а некоторые лоси еще не сбросили рога. Об этом рассказывает Павел Глазков в выпуске № 173 своей программы «Каждой твари по паре».