От успехов в сфере искусственного интеллекта будет зависеть успех страны: итоги главной дискуссии AI Journey  

На международной конференции Сбера по искусственному интеллекту (ИИ) Artificial IntelligenceJourney состоялась ключевая дискуссия «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста».

В разговоре принял участие президент России Владимир Путин, модерировал беседу Президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Как отметил Герман Греф, интерес к конференции AIJourney растёт с каждым годом. В этом годуконференция, которая посвящена практическому применению ИИ, за два дня набрала более 50 млн просмотров, её смотрели в 180 странах мира.

«Тренд этого года — кастомизация, или очень простое применение промышленного искусственного интеллекта. ИИ стал очень доступной технологией, которую могут применять даже в небольших компаниях. В России сделан в последние два года серьёзный шаг вперёд, совершён скачок и на уровне регионов, и на уровне правительства РФ. Правительство делает очень многое, чтобы создать условия для развития ИИ во всех сферах», - сказал Герман Греф.

Как отметил Владимир Путин, по многим направлениям российские разработки в сфере ИИ занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира. При этом значение прорывов в ИИ колоссально: от их результатов зависит суверенитет страны, её безопасность и состоятельность, способность решать задачи промышленного, социального и экономического развития. ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%. Президент РФ поблагодарил Сбер, который взял на себя ответственность за координацию работы в этой сфере.

Фундамент для стремительного развития ИИ заложен, подчеркнул Владимир Путин, однако теперь необходимо обеспечить массовое внедрение ИИ и принимать решения на основе данных. Президент РФ поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы снять существующие барьеры и максимально ускорить разработку, апробацию и промышленное внедрение перспективных технологий ИИ в различных областях экономики и социальной сферы.

Владимир Путин анонсировал налоговые льготы для предприятий, внедряющих отечественные технологические решения в сфере ИИ. Он подчеркнул, что крайне важно адаптировать нормативную базу и стандарты к новым реалиям массового применения ИИ, обеспечить доступ к обезличенным данным, развивать облачную инфраструктуру, увеличить господдержку ИТ-отрасли, совершенствовать образовательные программы по ИИ на всех уровнях обучения — от школьного до повышения квалификации. Многие из этих решений должны приниматься при участии Альянса в сфере ИИ.

Особое внимание президент РФ уделил развитию квантовых и фотонных вычислений, интернета вещей,других сквозных технологий, промышленных роботов. Он предложил на регулярной основе проводить конференцию по новым технологиям вычисления и передачи данных и конференцию по новым промышленным технологиям, а также премировать учёных, компании, города и субъекты РФ за достижения в сфере ИИ.

В ходе дискуссии учёные презентовали свои новейшие разработки в сфере ИИ, а представители бизнеса, социальной сферы и государства прокомментировали, как они уже применяются в работе.