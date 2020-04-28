890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Получили два совета
Новое
Сегодня 15:08
В Карелии построили станцию очистки сточных вод 1
28.04.2020 16:42
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом 2
Сегодня 06:40
Установка 20 новых остановочных павильонов в Петрозаводске обойдется в 2,3 млн рублей 19
28.04.2020 18:00
Петрозаводск украшают к 9 Мая (ФОТО и ВИДЕО) 9
28.04.2020 16:17
Воспитанники детсада в Петрозаводске подготовили для врачей сюрприз (ФОТО) 1
28.04.2020 18:20
В России за сутки более 100 человек умерли от Covid-19 2
Сегодня 11:24
Житель Карелии украл газовую трубу
28.04.2020 17:40

От ведущей отказались крупные бренды из-за комментария о домашнем насилии

Новости. Экономика
13:45, 29 Апреля 2020
фото: © Freepik
Загрузка...

Любое слово может в миг доставить множество проблем.

Особенно если речь идёт о блогерах и брендах. Так случилось с популярной телеведущей Региной Тодоренко, которая позволила себе высказаться о домашнем насилии в звёздной семье. Её комментарий не только вызвал шквал негативных эмоций и разногласий среди подписчиков, но и стал причиной расторжения с ней контрактов. Крупнейшие бренды сочли критику модели недопустимой, и для сохранения имиджа компаний отказались от дальнейшего сотрудничества. О том, как неловкое слово может стоить дорого амбассадору и рекламируемому бренду, читайте далее.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Чтиво

Сегодня 12:47
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»