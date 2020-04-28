От ведущей отказались крупные бренды из-за комментария о домашнем насилии

Любое слово может в миг доставить множество проблем.

Особенно если речь идёт о блогерах и брендах. Так случилось с популярной телеведущей Региной Тодоренко, которая позволила себе высказаться о домашнем насилии в звёздной семье. Её комментарий не только вызвал шквал негативных эмоций и разногласий среди подписчиков, но и стал причиной расторжения с ней контрактов. Крупнейшие бренды сочли критику модели недопустимой, и для сохранения имиджа компаний отказались от дальнейшего сотрудничества. О том, как неловкое слово может стоить дорого амбассадору и рекламируемому бренду, читайте далее.

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