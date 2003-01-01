РЕКЛАМА
От «Возрождения» до «Царевны-Лебеди»: в Петрозаводске прошел модный показ «Северный свет»
Сегодня 18:30 Культура
В Петрозаводске во второй раз прошёл модный показ «Северный свет», объединивший 16 дизайнеров из Карелии и Москвы. Гости мероприятия смогли насладиться уникальными коллекциями — от эко-винтажа до высокой поэзии, вдохновлённой русскими сказками и искусством.

фото: © Людмила Корвякова

18 октября в общественном пространстве «Точка кипения» в Петрозаводске состоялся второй модный показ «Северный свет», посвящённый развитию карельских брендов одежды и аксессуаров. На мероприятии побывала фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова.

— Наш первый проект мы реализовали в 2019 году, назывался он «Nord Light», тогда было 10 дизайнеров, а в этот раз уже 16. Здесь у нас участники из Петрозаводска, Прионежского района, Медвежьегорска, приехала девочка из Москвы. Основная идея — сделать праздник, показать, какие у нас есть дизайнеры и объединить их, чтобы рассказать — Карелия сильна дизайнерами одежды, — рассказала организатор проекта Светлана Семёнова.

Каждая из представленных коллекций стала отражением определённой авторской концепции. Так, например, создательница экологичного бренда «Женеверба» из Петрозаводска Маарит Рожина презентовала коллекцию под названием «Возрождение», символизирующую силу духа хрупких женщин.

— Это апсайкл-бренд, я переосмысляю вещи, создаю из старого новое, даю вторую жизнь вещам. Моя коллекция называется «Возрождение», она посвящена моей маме. Я хотела вложить в эту коллекцию идею о том, как нежная девушка с жизненным опытом приобретает броню, защиту в виде меча. Вообще, коллекция создана из винтажных плащей и переработанных джинсов. Есть несколько вещей, которые сшиты из лоскутков, на них добавлены рисунки в виде сердец, потому что сердца — это одна из основных тем бренда «Женеверба», — поделилась автор.

Петрозаводский дизайнер с 15-летним стажем Ксения Кирсанова, выпустившая коллекцию «Царевна-Лебедь», вдохновлялась одноимённым полотном известного русского художника Михаила Врубеля.

— Чтобы создать образ нежной, прекрасной, летящей лебёдушки, я использовала оренбургские платки, вологодское кружево, ручную вышивку с жемчугом. Здесь всё, как правило, зависит от вдохновения. Сначала я долго вынашивала эту идею, а потом взяла и сделала на одном дыхании, — рассказала она.

Ещё одна участница из карельской столицы — основательница экологичного бренда «Чечевица» Мария Черепанова — представила на суд зрителей коллекцию «Томится девица», в которой воплотила образ мечтательной русской девушки.

— Она томится в городе, который не способен реализовать все её амбиции. (…) Мой бренд основан на использовании винтажных советских тканей. Также в этой коллекции я применяла различные б/у изделия, из которых я вычленила куски, орнаменты и вмонтировала в образы, — отметила она.

Московский дизайнер Ариадна Любимова, создавшая коллекцию в стиле милитари совместно с художником Театра мимики и жеста Гавриилом Агуфом, выразила в своих работах любовь русских женщин к родной земле.

— Наша коллекция «Виктория» рассказывает о женщине, которая любит Россию, верит в себя, — отметила она.

С подробным фоторепортажем с места события Вы можете ознакомиться по ссылке.

Отдых люди порой заменяют привычками, вроде соцсетей, шоппинга или вкусной еды. Но позволяют ли они расслабиться и дают ли энергию организму? Разобраться помогли врачи Наркологического диспансера.

