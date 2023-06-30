Группа парашютистов спасла заповедник в Карелии от вспыхнувшего огня

Специалисты Карельского центра охраны лесов потушили пожар в нацпарке «Калевальский».

Вечером, 28 июня, во время авиапатрулирования лесов летчик-наблюдатель заметил возгорание на территории парка "Калевальский" в Костомукше, сообщили на сайте Минприроды Карелии.

Информация была незамедлительно передана в объединенную дирекцию заповедника "Костомукшский" и парка "Калевальский". Руководство заповедника обратилось за помощью в Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

На самолете Ан-2 пятеро пожарных парашютистов прибыли на место и не дали огню распространиться. К полудню, 29 июня, пожар был потушен. По словам специалистов, его причиной стала сухая гроза, прогремевшая в прошлую среду по некоторым районам Карелии.