От записи в кружки до налогового вычета: на «Госуслугах» появится 35 новых сервисов

В 2025 году портал «Госуслуги» добавит 35 новых комплексных сервисов, объединенных по принципу «жизненных ситуаций».

Среди новинок — сервисы для планирования семьи, помощь россиянам за границей, учет домашних животных с информацией о ветклиниках, а также услуги по недвижимости, опеке и дистанционному участию в судебных заседаниях. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Новые сервисы охватят разные сферы: от записи детей в кружки до запуска бизнеса и получения налоговых вычетов. Внимание уделят и сложным ситуациям — потере близких или оформлению инвалидности.

«Жизненные ситуации» появились в 2023 году, каждая из них в среднем содержит 17 услуг. Самые популярные — строительство дома, выход на пенсию и замена документов.

Новые сервисы проходят тестирование в лабораториях в 10 регионах России перед запуском. По данным правительства, цифровые сервисы уже сократили время получения госуслуг с 102 до 66 дней, а количество необходимых документов — с 28 до 20.