От журналиста до столяра: как «Винтажный цех» в Петрозаводске собрал людей разных профессий

Зал, заполненный до открытия, ностальгия, раритетные находки и теплые встречи — 11 октября в ТРЦ «Тетрис» в Петрозаводске стартовал очередной арт-фестиваль «Винтажный цех». Корреспондент «Столицы на Онего» узнал, почему люди снова и снова возвращаются на барахолку.

Еще за 15 минут до официального открытия в зале ТРЦ «Тетрис» яблоку негде было упасть. 11 октября петрозаводчане в очередной раз доказали: «Винтажный цех» — это не просто барахолка, а место силы и притяжения горожан.



– Достаем забытое старое и превращаем в новые украшения.

Екатерина привезла в Петрозаводск украшения из советских значков. Она находит их на интернет-ресурсах и барахолках Петербурга и превращает в современные аксессуары, давая вторую жизнь.

Георгий участвует в «Винтажном цехе» более 10 лет.

– Мы здесь как одна семья. Некоторые знакомые даже приезжают ради этого из Финляндии.

На своем стенде он представляет советскую посуду и предметы быта, особенно любимые старшим поколением. Источник своих раритетов коллекционер предпочитает не раскрывать, называя это коммерческой тайной.

Максим, начинающий столяр, всего год назад сменил профессию журналиста на ремесло. В 40 лет он вспомнил детские навыки, полученные от отца, и начал создавать деревянные сувениры.

– Для меня участие в фестивале — способ понять запросы людей.

Его уникальные работы — деревянные калитки, тарелки-лемеха и шотница, в которой объединены европейские, карельские и советские мотивы.

Фестиваль остается местом, где материальные предметы прошлого превращаются в мосты между поколениями, а ностальгия становится языком искреннего человеческого общения. Успех «Винтажного цеха» доказывает: петрозаводчане ценят не просто раритеты, а теплые встречи со своими друзьями, знакомыми и единомышленниками.

«Винтажный цех» (0+) работает на четвертом этаже торгового центра «Тетрис» с 12 до 18 часов 11 и 12 октября. Здесь каждый пришедший сможет приобрести книги, пластинки, винтажную одежду, посуду, украшения, предметы дизайна и интерьера. Или просто полюбоваться на необычные вещи ручной работы, вспомнить сокровища из бабушкиных сервантов и шкатулок и проникнуться духом ушедшей эпохи. Приходите!

А как это все происходит - смотрите в фоторепортаже нашего фотокора Людмилы Корвяковой.

Автор: Александр Станевич