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Отбор президентских кадров стартовал в Петрозаводске

Новости. Общество
10:03, 15 Марта 2021
фото: Марина Лысцева/ТАСC
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Стартовал отбор претендентов на обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2021-2022 учебном году.

Министерство экономического развития и промышленности республики запустило набор претендентов на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Обучение будет проходить с октября 2021 года по май 2022 года на базе Карельского регионального института непрерывного профессионального образования Петрозаводского государственного университета. По окончании курса слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Менеджмент". Регистрация кандидатов осуществляется до 21 мая.

Принять участие в программе могут кандидаты из числа руководителей высшего и среднего звена (кроме государственных и муниципальных служащих).

Общие требования к претендентам: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2-х лет; участие в реализации проекта развития организации.

Ранее сообщалось, что численность безработных в Карелии вдвое превысила количество вакансий.

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Комментарии

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Njkdez
2021-03-15 10:33:06
врунофф, отберите дружков бондарчуковых, матвеевых и вместе с навальнятами во главе отряда с геной валерой идите на Колыму пешком.
врунофф
2021-03-15 10:27:32
Отберем нужных, ибо мы здесь власть. Навальнята идут лесом
Гость
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