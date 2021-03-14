Отбор президентских кадров стартовал в Петрозаводске

Стартовал отбор претендентов на обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров в 2021-2022 учебном году.

Министерство экономического развития и промышленности республики запустило набор претендентов на участие в президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Обучение будет проходить с октября 2021 года по май 2022 года на базе Карельского регионального института непрерывного профессионального образования Петрозаводского государственного университета. По окончании курса слушатели получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности "Менеджмент". Регистрация кандидатов осуществляется до 21 мая.

Принять участие в программе могут кандидаты из числа руководителей высшего и среднего звена (кроме государственных и муниципальных служащих).

Общие требования к претендентам: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2-х лет; участие в реализации проекта развития организации.

Ранее сообщалось, что численность безработных в Карелии вдвое превысила количество вакансий.