Отчаянные коты-змееловы живут в Карелии (ФОТО)

В Лахденпохском районе местные коты ведут охоту на змей.
На Аннушкином причале в поселке Вятиккя живут коты, которые ведут охоту на змей. Об этом информирует паблик «ЛахденпохьЯ — Навсегда!» со ссылкой на владелицу животных.
«Все местные коты и кошки — отчаянные змееловы», — говорится в сообщении.
Недано к охоте на змей подключился молодой кот Семён, он задушил на берегу гадюку и принес хозяйке. Прежде охотилась на змей мать Семёна и тоже приносила пойманных змей домой.
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