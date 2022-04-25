Отдаленный микрорайон Петрозаводска останется без света

Энергетики временно отключат электроснабжение в Тепличном.
По сообщению администрации столицы Карелии, 6 мая с 10 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в Тепличном. Временные неудобства связаны с работами на сетях и коснутся потребителей АО «Прионежская сетевая компания» на Парковой и Тепличной улицах.
Телефон диспетчерской службы Прионежского ЭСУ: 70-23-93.
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