Отдаленный микрорайон Петрозаводска останется без света

Энергетики временно отключат электроснабжение в Тепличном.

По сообщению администрации столицы Карелии, 6 мая с 10 до 16 часов планируется отключение электроэнергии в Тепличном. Временные неудобства связаны с работами на сетях и коснутся потребителей АО «Прионежская сетевая компания» на Парковой и Тепличной улицах.

Телефон диспетчерской службы Прионежского ЭСУ: 70-23-93.