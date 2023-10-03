Отдаленный район Петрозаводска будет закрыт для транспорта

В ночь на 5 октября будет закрыт понтонный мост в Соломенном.
Как сообщили в администрации Петрозаводска, в ночь на 5 октября с 0.30 до 5.00 утра движение транспорта по понтонному мосту в Соломенном будет запрещено.
В это время специалисты будут проверять переправу на соответствие требованиям безопасности.
При этом по мосту смогут проходить пешеходы, а также проезжать автомобили экстренных служб, отметили в мэрии.
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