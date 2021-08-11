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Отделение Пенсионного фонда Карелии объяснило, как получить 10 тысяч рублей школьникам

Новости. Общество
13:19, 12 Августа 2021
фото: © freepik

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Кому положена выплата и как подать заявление, чтобы деньги пришли быстро, сообщили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

Кому положена выплата?
Выплата назначается в соответствии с Указом президента № 396 от 2 июля 2021 года. Она положена семьям, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно исполниться не позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет - после 2 июля 2021 года (после даты подписания указа президента).

Выплачивается единовременно, то есть один раз, в размере 10 тысяч рублей.

Право на выплату также имеют родители детей-инвалидов и сами лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставляется на каждого ребенка.

Как получить выплату?
Прием заявлений начался в середине июля, а 2 августа Пенсионный фонд уже приступил к перечислению единовременной выплаты.

На сегодняшний день в Карелии деньги уже перечислены родителям и опекунам 80 тысяч детей, что составляет порядка 93% от всех потенциальных получателей выплаты. В общей сложности республиканское Отделение ПФР перечислило карельским семьям на подготовку детей к школе более 800 млн рублей.

У граждан, ранее получавших выплаты на детей, заявления на портале госуслуг заполнены автоматически, получателям выплаты необходимо только проверить их и при необходимости актуализировать внесенные сведения.

Важно понимать, что заявления обрабатываются автоматически, поэтому любые несовпадения данных могут привести к проблемам.

Самые распространенные причины возврата средств:
– указание чужого счета. К примеру, мама подает заявление и указывает в реквизитах номер счета папы. В этом случае банк не сможет зачислить выплату. Имя заявителя и владельца счета должны полностью совпадать.

- указание счета, который закрыт. Если счет, на который гражданин получал выплату в прошлом году, уже закрыт, то необходимо указать реквизиты действующего счета.

- изменение персональных данных. Если заявитель поменял фамилию, имя, отчество, необходимо сначала актуализировать эти данные на портале госуслуг и после того как они пройдут проверку, подать заявление.

Родителям, которые впервые заполняют заявление, необходимо внимательно вносить все данные.

Срок рассмотрения заявления составляет 5 рабочих дней и еще 3 рабочих дня предусмотрено на перечисление денег. Если гражданин получил уведомление о том, что его заявление одобрено, но деньги не поступили, нужно проверить, какой счет был указан в заявлении, и при необходимости обратиться в Пенсионный фонд. Повторное заявление можно подавать только в том случае, если уже вынесен отказ.

Какой срок предусмотрен для подачи заявления?
Подать заявление можно до 1 ноября 2021 года, однако отделение ПФР по Республике Карелия рекомендует гражданам не откладывать обращение за выплатой. Подать заявление проще всего через портал госуслуг. При отсутствии такой возможности можно обратиться в клиентскую службу ПФР по предварительной записи.

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Комментарии

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леха
2021-08-12 14:14:35
На фото аршавин ? :)
Я/МЫ
2021-08-12 13:24:07
Бункерный ! - в бессильной злобе визжала вечнонедовольная либероидная шелупонь
Off
2021-08-12 14:00:02
Я/МЫ, наташка.. у них выборы... ЛДПР скоро обует твоих педроссов .. будешь потом скулить в бессильной злобе :)
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