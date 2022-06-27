Отдых в санатории в Карелии обходится в среднем в 5,3 тысячи рублей в день

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг некурортных регионов по популярности санаторного отдыха летом этого года.

Карелия заняла 11 место по продажам путевок в санатории в высокий сезон лета 2022 года. Средняя стоимость дня в санатории летом здесь составляет 5,3 тысячи рублей, включая проживание, питание и лечение, соощает ТурСтат.

По данным портала Санатории-России.рф, в топ-15 регионов России, популярных для отдыха летом 2022 года не на юге страны, входят Алтайский край, Башкирия, Московская область, Татарстан, Калининградская область, Ленинградская область, Челябинская область, Самарская область, Пермский край, Свердловская область, Карелия, Рязанская область, Ульяновская область, Республика Алтай и Нижегородская область.

Дешевле всего в топ-15 летнего отдыха неюжных регионов - отдых в Татарстане, Самарской и Рязанской областях. Дороже всего - в Подмосковье и Алтайском крае.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортный отдых летом, кроме нехватки номеров повышенной комфортности, выявил и то, что многие санатории оказались не готовы к большому наплыву гостей, предъявляющих высокие требования к сервису, комфорту и организации досуга в санаториях. Вот по питанию и приему оздоровительных процедур особых жалоб нет.

Ранее сообщалось, летний отдых в санаториях Карелии признан одним из самых дорогих в России.