Отдых в санаториях Карелии оказался самым дорогим на Северо-западе

Специалисты оценили доступность санаториев в России — Карелия оказалась в числе самых дорогих регионов.
Портал бронирования «Санатории-России.рф» составил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях в период туристического межсезонья.
По данным портала, самым доступным на Северо-западе в начале весны будет отдых в санаториях республики Коми — сутки отдыха там стоят 6590 рублей.
А вот Карелия оказалась самой дорогой. Цена за сутки отдыха в санаториях республики в среднем составит 9470 рублей.
Больше того, отдых в Карелии оказался на уровне самых дорогих в России. Около 10 тысяч рублей в сутки стоят санатории в Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Москве.
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