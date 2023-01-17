Отдых в санаториях Карелии оказался самым дорогим на Северо-западе

Специалисты оценили доступность санаториев в России — Карелия оказалась в числе самых дорогих регионов.

Портал бронирования «Санатории-России.рф» составил рейтинг российских регионов по доступности отдыха в санаториях в период туристического межсезонья.

По данным портала, самым доступным на Северо-западе в начале весны будет отдых в санаториях республики Коми — сутки отдыха там стоят 6590 рублей.

А вот Карелия оказалась самой дорогой. Цена за сутки отдыха в санаториях республики в среднем составит 9470 рублей.

Больше того, отдых в Карелии оказался на уровне самых дорогих в России. Около 10 тысяч рублей в сутки стоят санатории в Краснодарском, Ставропольском краях, а также в Москве.