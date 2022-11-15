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Гости московского отеля сняли номер на двоих по цене автомобиля

Новости. Общество
18:40, 25 Ноября 2022
фото: © Николай Галкин / ТАСС

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Отдых на Новый год на двоих в номере одного из московских отелей обошлось россиянам в 855 тысяч рублей.

Наиболее дорогостоящее бронирование отеля на новогодние праздники обошлось россиянам в 855 тысяч рублей, что примерно равно средней стоимости подержанного автомобиля с пробегом в России. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, попавшем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, такую сумму россиянам пришлось заплатить за 18-дневный отдых в одном из московских отелей на двоих в Новый год. Вторым самым дорогим бронированием по России стало восьмидневное проживание в четырехзвездочном отеле Эсто-Садка в Адлеровском районе за более чем 394 тысячи рублей на двоих.

Тройку лидеров замыкает пребывание в отеле категории «три звезды» в Архызе. Семья с одним ребенком сняла номер в гостинице на три дня за 243 тысячи рублей. При этом за аналогичный по длительности отдых в пятизвездочной гостинице Геленджика двое гостей с ребенком отдали примерно 170 тысяч рублей.

Тем временем самое дорогое зарубежное бронирование стоило клиенту OneTwoTrip около 633 тысяч рублей. В эту стоимость входило недельное размещение в пятизвездочном отеле Таиланда на четверых. На втором месте по стоимости оказалось девятидневное проживание в парижской гостинице категории «четыре звезды», которое обошлось туристу в 503 тысячи рублей.

На третьей строчке расположился 12-дневный отдых в пятизвездочном отеле, за который четверо взрослых заплатили 432 тысячи рублей. Немного дешевле удастся отдохнуть туристам в Индонезии. Они забронировали отель категории «пять звезд» на четыре ночи за 412 тысяч рублей на четверых.

Топ-5 самых дорогих заграничных бронирований закрывает пятизвездочный отель в Дубае, за шестидневное проживание в котором двое туристов заплатили также 412 тысяч рублей.

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