Отечественная легковушка таранила камневоз на дороге в Прионежье

Водитель отечественного автомобиля нарушил дистанцию, что привело к столкновению с прицепом-камневозом.

Еще одно ДТП произошло сегодня, 21 ноября, в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Дорожная авария произошла приблизительно в 6.30 утра около деревни Ужесельга.

По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию. В результате его автомобиль столкнулся с камневозом Scania.

В дорожной аварии пострадал водитель отечественной легковушки.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.