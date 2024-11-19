Отечественная легковушка таранила камневоз на дороге в Прионежье

Водитель отечественного автомобиля нарушил дистанцию, что привело к столкновению с прицепом-камневозом.
Еще одно ДТП произошло сегодня, 21 ноября, в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Дорожная авария произошла приблизительно в 6.30 утра около деревни Ужесельга.
По предварительной информации, водитель автомашины ВАЗ не выбрал безопасную дистанцию. В результате его автомобиль столкнулся с камневозом Scania.
В дорожной аварии пострадал водитель отечественной легковушки.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка.
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