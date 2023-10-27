Отечественная малолитражка врезалась в дерево после заноса на дороге в Сегеже

Травмы получил пассажир вылетевшего в кювет автомобиля.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в субботу, 28 октября, примерно в 21.15 в Сегеже на пересечении улиц Советская и Полевая (дамба). Там 19- летний водитель, житель Сегежи, за рулем автомобиля Lada Kalina не учел дорожные и погодные условия и не справился с управлением.

В итоге его машину занесло, Lada Kalina вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель не пострадал, а 20-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.