Отечественное пиво в Карелии подешевело, а импортное подорожало

Спиртные напитки в Карелии в первом полугодии подорожали на 2,2% — цены выросли на весь алкоголь кроме отечественного пива.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июнь 2021 года.

Больше всего подорожало пиво зарубежных торговых марок — на 4,3%. При этом отечественное пиво подешевело на 1,9%.

Цены на водку выросли на 4,1%, вино игристое отечественное — 3,2%, вино виноградное столовое (сухое, полусухое, полусладкое) — на 3,1%.

В 2020 году Карелия вошла в пятерку лидеров среди регионов России по количеству потребляемого алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), которые опубликовали «Известия». Согласно рейтингу, жители Карелии в пересчете на этанол выпивают, в среднем, 9,6 литра спирта в год.