Отечественную легковушку разворотило на юге Карелии после тарана стоящего на трассе эвакуатора

В дорожной аварии травмы получил пассажир легкового авто.
Госавтоинспекция Карелии проводит проверку, устанавливая обстоятельства ДТП, которое произошло в минувшую субботу в Олонецком районе.
ДТП произошло 21 декабря, в 14.25, на 307 километре федеральной автодороги около отворотки на поселок Ковера. Там 39-летний водитель LADA Largus не справился с управлением и наехал на стоящий на обочине эвакуатор Hyundai.
В результате происшествия пассажир легковой автомашины, 22-летний житель Санкт-Петербурга, получил травмы, сообщили в дорожной полиции.
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