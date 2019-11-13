Отечественный автомобиль сгорел в Петрозаводске

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Пожар произошел 12 ноября на улице Московской, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 17.29 на ул. Московской у д. 11 произошел пожар в автомобиле "ВАЗ-21312".
В результате поврежден моторный отсек.
Причина: неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Ущерб устанавливается.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее гараж с автомобилем сгорели в Карелии.
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