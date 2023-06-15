Отечественный автомобиль смяло после жесткого столкновения в Петрозаводске (ФОТО)

Водителя увезли на скорой после аварии на набережной Варкауса.
Вчера, 15 июня, в Петрозаводске произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099, а грузовика Газель. Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Как уточнили в сообществе, авария произошла в 20.59 в районе дома № 5 по набережной Варкауса.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. Автомобили получили механические повреждения. По информации свидетелей, травмирован водитель легкового автомобиля.
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