Отечественный автомобиль смяло после жесткого столкновения в Петрозаводске (ФОТО)

Водителя увезли на скорой после аварии на набережной Варкауса.

Вчера, 15 июня, в Петрозаводске произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099, а грузовика Газель. Об этом написали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как уточнили в сообществе, авария произошла в 20.59 в районе дома № 5 по набережной Варкауса.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Автомобили получили механические повреждения. По информации свидетелей, травмирован водитель легкового автомобиля.