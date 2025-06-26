Отечественный автомобиль вылетел в кювет под Петрозаводском

Авария произошла на дороге к дачному поселку в Прионежском районе.
Об аварии, произошедшей утром 26 июня на 3 километре дороги Машезеро-Шапшезеро в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В 10.49 утра автомобиль Лада Приора под управлением 57-летнего водителя вылетел в кювет.
По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля получил травмы. Однако за медицинской помощью он обратился самостоятельно.
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