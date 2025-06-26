Отечественный автомобиль вылетел в кювет под Петрозаводском

Авария произошла на дороге к дачному поселку в Прионежском районе.

Об аварии, произошедшей утром 26 июня на 3 километре дороги Машезеро-Шапшезеро в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В 10.49 утра автомобиль Лада Приора под управлением 57-летнего водителя вылетел в кювет.

По предварительной информации ГАИ, водитель автомобиля получил травмы. Однако за медицинской помощью он обратился самостоятельно.