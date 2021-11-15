890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Жителей Карелии поблагодарили за помощь пострадавшим в страшном пожаре на юге республики
09.12.2021 18:40
Российский омбудсмен призвала не допустить неприязни или насилия на почве вакцинации 6
09.12.2021 20:30
Эксперт дал два совета россиянам, как сократить телефонный спам
09.12.2021 22:00
Средства на экомониторинг рыбоводческих хозяйств будут предусмотрены со следующего года в Карелии 1
09.12.2021 18:05

Отечественный автопром выполнил обещание в декабре повысить цены — данные по Карелии

Новости. Общество
14:37, 10 Декабря 2021
фото: © Пресс-служба АвтоВАЗа

Новости партнеров

Объявленное ранее повышение цен на все модели ВАЗ с 1 декабря подтвердилось результатами мониторинга, проведенного Карелиястатом.

За первую неделю зимы стоимость легковых автомобилей отечественных марок, основную долю которых составляет продукция «Автоваза», выросла, в среднем, почти на 30 тыс.рублей.

Если в конце ноября средняя цена на автомобиль отечественных брендов составляла в Карелии 732 тыс. рублей, то сейчас она превышает 760 тыс. рублей.

Ранее Автоваз» заявил, что с 1 декабря  будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

По сообщению агентства «Автостат» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «Автоваз» планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, «Автоваз» в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
0ff
2021-12-10 14:47:28
Кредитокастрюльщикам пофиг.
кир
2021-12-10 14:47:08
Совсем пофиг.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

Сегодня 10:05
Ничего лишнего - только деньги
«Коронавирусные» деньги: как будут выплачивать компенсации за ноябрьские каникулы 2
Налоговая служба Карелии разъяснила, как работодатели и работники получат обещанные компенсации за вынужденный простой во время длинных выходных в начале ноября.
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах 14
09.12.2021 14:20
QR-коды, которые раскололи общество 20
08.12.2021 09:11
Ни детского сада, ни памятника 10
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»