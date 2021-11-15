Отечественный автопром выполнил обещание в декабре повысить цены — данные по Карелии

Объявленное ранее повышение цен на все модели ВАЗ с 1 декабря подтвердилось результатами мониторинга, проведенного Карелиястатом.

За первую неделю зимы стоимость легковых автомобилей отечественных марок, основную долю которых составляет продукция «Автоваза», выросла, в среднем, почти на 30 тыс.рублей.

Если в конце ноября средняя цена на автомобиль отечественных брендов составляла в Карелии 732 тыс. рублей, то сейчас она превышает 760 тыс. рублей.

Ранее Автоваз» заявил, что с 1 декабря будут пересмотрены цены на все поставленные дилеру и неоплаченные автомобили.

По сообщению агентства «Автостат» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что «Автоваз» планирует сохранять стоимость автомобилей LADA более низкой, чем у иностранных конкурентов. По его словам, «Автоваз» в ценовой политике ориентируется, в том числе, на динамику цен ближайших конкурентов LADA — корейских Hyundai и Kia.