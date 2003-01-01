Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

В деревне Вилге произошло возгорание автомобиля ГАЗ.

22 ноября в 13:41 на переулке Производственном в деревне Вилге Прионежского района произошло возгорание автомобиля ГАЗ, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

На место ЧП выехали пожарные из посёлка Мелиоративного. Через 24 минуты, в 14:05, специалистам удалось потушить пламя, охватившее двигательный отсек грузовика.

— В результате пожара огнём повреждено моторное отделение автомобиля и частично кабина. Причина возгорания устанавливается, — добавили в ведомстве.

К счастью, никто из людей не пострадал.

