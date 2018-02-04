Отель "Карелия" подал в суд на журнал из-за слишком откровенных фото

"Спа Отель "Карелия" считает, что смелая публикация в бесплатном городском издании опорочила деловую репутацию отеля.

Руководство компании возмутила фотосессия с полуобнаженной моделью и фирменным брендом отеля. Рекламная публикация была размещена на развороте глянцевого издания.

Компания сочла, что откровенный фотосет порочит их деловую репутацию. В этой связи представители отеля подали иски о защите репутации в Петрозаводский городской суд и в Арбитражный суд Карелии.

Так, заседание в Петрозаводском городском суде назначено на среду, 7 февраля - эта информация содержится на сайте суда. Согласно открытым данным, истцом на процессе выступает ООО "Спа Отель "Карелия". Ответчики - главный редактор журнала, директор и исполнительный директор издания, а также редакция и учредитель.