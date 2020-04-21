Отель в Петрозаводске начали переделывать под обсерватор

Администрация приступила к подготовке в городе еще одного помещения для граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных районов, сообщается на сайте мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска приступила к созданию еще одного обсерватора для граждан, прибывших из эпидемиологически неблагополучных районов, и тех, кто контактировал с больными коронавирусом. Пункт изоляции на 36 койко-мест будет открыт на базе отеля "Прионежский" на улице Федосовой.

Специалисты администрации совместно с представителями отеля определили потребность в оборудовании, необходимых материалах и обслуживающем персонале. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет регионального бюджета.

В ближайшее время в городе также появится обсерватор на базе санатория "Белые ключи". При необходимости данный пункт сможет принять единовременно более 150 граждан.

Еще два обсерватора общей вместимостью более 70 мест работают в гостинице "Маски" и в Доме сестринского ухода.

Всего в Петрозаводске планируется создать 600 койко-мест.

Администрация обратилась к владельцам объектов массового размещения людей с предложением создать места обсервации на базе гостиниц.

Подготовительные работы находятся на личном контроле главы города.