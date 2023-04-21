Отелю в Приладожье Карелии без торгов выделили более 3 га земли

В Сортавальском районе Карелии под туристический инвестпроект без торгов выделили более трех гектаров земли.

Как пишет «Московский Комсомолец в Карелии», компании «Кружево» предоставят без торгов восемь земельных участков в Сортавальском районе общей площадью более трех гектаров.

Компания реализует инвестиционный проект развития одноименного загородного отеля, который построен на самом большом ладожском острове - Риеккалансаари.



Аренда коттеджа в этом отеле обойдется в несколько десятков тысяч рублей в сутки.