Отец и сын вылетели через лобовое стекло в страшной аварии на трассе в Карелии

Отец и сын, пострадавшие в ДТП со смертельным исходом в Сегежском районе Карелии, находятся в тяжелом состоянии.

По факту ДТП в Сегежском районе было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.



Напомним, на трассе «Кола» в результате столкновения грузовика и двух микроавтобусов погибли 4 человека и двое получили травмы. Они были доставлены в Сегежскую ЦРБ.

Стало известно, что водитель и пассажир одного из микроавтобусов, отец и сын из Санкт-Петербурга, вылетели из салона через лобовое стекло. Сейчас оба в тяжёлом состоянии находятся в больнице.

Личности погибших пассажиров этой же машины устанавливаются, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Прокуратура района контролирует установление обстоятельств и устранение последствий аварии.