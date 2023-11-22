Отец и сын вылетели через лобовое стекло в страшной аварии на трассе в Карелии

Отец и сын, пострадавшие в ДТП со смертельным исходом в Сегежском районе Карелии, находятся в тяжелом состоянии.
По факту ДТП в Сегежском районе было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Напомним, на трассе «Кола» в результате столкновения грузовика и двух микроавтобусов погибли 4 человека и двое получили травмы. Они были доставлены в Сегежскую ЦРБ.
Стало известно, что водитель и пассажир одного из микроавтобусов, отец и сын из Санкт-Петербурга, вылетели из салона через лобовое стекло. Сейчас оба в тяжёлом состоянии находятся в больнице.
Личности погибших пассажиров этой же машины устанавливаются, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Прокуратура района контролирует установление обстоятельств и устранение последствий аварии.
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