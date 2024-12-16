Отец Павел помолился за всю святую Русь в храме Петрозаводска

В минувшие выходные причастились более пятидесяти исповедников и детей.

Клирики Кижского прихода молились в минувшие выходные в храме Сошествия Святого Духа в Петрозаводске. Об этом сообщили в паблике Приход Спасо-Преображенского храма о. Кижи.

«В 25-ю неделю по Пятидесятнице литургию возглавил настоятель, протоиерей Павел Лехмус. Иерей Андрей Суханов исповедовал прихожан. Настоятель обратился к молящимся с проповедью на тему воскресного евангельского чтения и заострил внимание прихожан на евангельских словах: »…невозможное человеку возможно Богу.« (Лк.18.18-27)», — сообщили авторы поста.

Отец Павел прочел молитву о Святой Руси и вместе с отцом Андреем причастил более пятидесяти исповедников и детей. Завершилось богослужение традиционным многолетием именинникам и новорожденным прихожанам.