Отец Павел помолился за всю святую Русь в храме Петрозаводска

В минувшие выходные причастились более пятидесяти исповедников и детей.
Клирики Кижского прихода молились в минувшие выходные в храме Сошествия Святого Духа в Петрозаводске. Об этом сообщили в паблике Приход Спасо-Преображенского храма о. Кижи.
«В 25-ю неделю по Пятидесятнице литургию возглавил настоятель, протоиерей Павел Лехмус. Иерей Андрей Суханов исповедовал прихожан. Настоятель обратился к молящимся с проповедью на тему воскресного евангельского чтения и заострил внимание прихожан на евангельских словах: »…невозможное человеку возможно Богу.« (Лк.18.18-27)», — сообщили авторы поста.
Отец Павел прочел молитву о Святой Руси и вместе с отцом Андреем причастил более пятидесяти исповедников и детей. Завершилось богослужение традиционным многолетием именинникам и новорожденным прихожанам.
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