Отец троих детей из Карелии выплатил алименты после опасности лишиться автомобиля

В районном отделении судебных приставов обеспечено исполнение решения суда о взыскании алиментов в пользу троих несовершеннолетних детей.
Как рассказали в карельском Управлении ФССП, решение о регулярном перечислении средств на содержание детей должник принял не сразу. После получения уведомления о возбуждении исполнительного производства не слишком ответственный отец сменил работу несколько раз, каждый раз нарушая свое обязательство об уведомлении судебного пристава.
В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель установил у должника наличие на праве собственности транспортного средства. Страж закона вызвал должника на прием, разъяснил последствия неуплаты задолженности по алиментам, а именно риск лишиться авто, и побудил регулярно уплачивать средства на содержание детей.
Беседа с должностным лицом повлияла на мужчину. Должник не стал дожидаться ареста имущества, а оплатил всю сумму задолженности около 100 тысяч рублей и приступил к добросовестному перечислению средств детям ежемесячно.
