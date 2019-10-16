Отец убитой девушки потребовал с "петрозаводского маньяка" 2 млн рублей за моральные страдания

В Верховном суде Карелии продолжился допрос свидетелей по обвинению жителя Петрозаводска Антона Ипатова в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Судебное заседание ведет Денис Катанандов.

В начале заседание отец второй жертвы, которую Ипатов убил на берегу Лососинки, потребовал увеличить сумму выплаты за моральные страдания до 2 млн рублей, а также оплатить расходы на погребение дочери, которые составили 112 тысяч рублей.

"Я потерял младшую дочь, - сказал потерпевший, держа в руках портрет убитой дочери. - Прошло больше года, как не стало Сашеньки. Я до сих пор не могу забыть события тех дней, когда произошло это убийство. Я каждую ночь просыпаюсь, и перед глазами у меня появляется Сашенька. Начинаются всевозможные думы. Не могу заснуть. У меня поднялось давление. Недавно я вынужден был пройти комиссию, у меня закончилось водительское удостоверение. Первым врачом у меня был терапевт, она намерила мне давление 150х90. У меня такого давления никогда не было. Она сказала обязательно пройти к своему участковому терапевту, чтобы назначили мне лечение. На Сашеньку у меня были очень большие планы, которым не суждено сбыться. Больше всего я опасаюсь за свою супругу: она в каждый день плачет. На днях тоже пришлось вызвать "скорую". У нее давление поднялось 200х110. Если что-то с ней произойдет, не знаю, как пережить. Также у меня есть старшая дочь, она тоже страдает морально от того, что не стало Сашеньки. У нас с супругой никогда не будет детишек от Сашеньки. Я не стану дедушкой, а супруга моя не станет бабушкой. Все это время я страдал морально. И буду дальше страдать, поэтому я вынужден оценить свой моральный ущерб и увеличить его в два раза. Также в связи с погребением своей дочери я понес материальные убытки".

Свои требования отец убитой девушки изложил в заявлении и передал судье Катанандову.

Обращаясь к подсудимому Ипатову, Катанандов сообщил: "Общая сумма морального вреда, которую просят с Вас взыскать, составляет 2 млн рублей, а также материальный ущерб на общую сумму 112 тысяч 444 рубля, связанную с расходом на погребение".

Далее в зале суда демонстрировалось видео с места преступления, но в момент трансляции ролика Ипатов смотрел не на экран, а на фото убитой им девушки, которое пострадавший поставил на стол перед подсудимым.

СПРАВКА: 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.