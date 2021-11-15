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«Отговорил человека от прививки, а он умер, значит ты его убил»: лучшие цитаты 2021 года

Новости. Общество
08:43, 08 Января 2022

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"Столица на Онего" представляет топ самых ярких цитат 2021 года; эти фразы наши чиновники, депутаты, политики и бизнесмены произносили на заседаниях, в беседах с журналистами и размещали в соцсетях.

Весь 2021 год глава Карелии Артур Парфенчиков уговаривал жителей республики сделать прививку от коронавируса и даже называл убийцами тех, кто публично и в соцсетях ставил под сомнение необходимость вакцинироваться.

Фото со страницы А. Парфенчикова в ВК

Артур Парфенчиков, глава Карелии: «Общество должно дать оценку определенным претендентам на общественное мнение. Это убийцы. Есть заповедь «не убий». Ты отговорил человека от прививки, а он умер, значит ты его убил. Я не знаю, оттуда еще никто не возвращался, но, возможно, там на какой-то скрижали человек с удивлением обнаружит, что он, оказывается, убийца. Так ведь я ни в кого не стрелял, я никого не резал! А помнишь ты отговорил от прививки? И отговорил ты 120 человек своими постами, своей глупостью. Вот 120 человек — они убиты тобой. Убить можно и словом, очень жаль, что кто-то этого не понимает». 

Другие яркие цитаты читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ворчун
2022-01-08 12:31:04
Ещё трое прибавилось
кир
2022-01-08 10:50:27
Не судите, да не судимы будете, - сказал кот.
Серж
2022-01-08 10:27:02
Запутался он совсем в своей жизни и я так понимаю , в не адеквате пребывает .
nae
2022-01-08 09:50:05
Минимум 18 человек в Карелии были привиты и умерли от коронавируса. Парфенчиков готов признать себя убийцей этих людей?
Leopol'd
2022-01-08 12:06:45
nae, его заявления идут от принципа "а нас то за что?" из анекдота.
Гость
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