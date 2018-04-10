Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
23:30, 10 Апреля 2018

Отказ от секса вызывает нарушение либидо и другие изменения в организме

По теме

Ученые рассказали, как правильно спать
10.04.18 22:00
ВИДЕО: "Бери меня" в пустыне - Бузова представила новый клип
10.04.18 21:30
Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов
10.04.18 21:05
Все новости
Загрузка...

Удалось определить к каким конкретно изменениям в организме человека приводит воздержание от интимной близости.

Специалисты этой сферы утверждают, что долгое отсутствие секса вызывает гормональные сбои, понижение либидо, а также отрицательно воздействует на психику человека.

При половом акте продуцируются гормоны счастья эндорфины. При этом в случае долгого воздержания от секса у человека повышается раздражительность, возникает депрессивное и апатичное состояние. Вдобавок, воздержание от интимной близости может вызвать исчезновение сексуального желания как такового, пишут "Актуальные новости".

Ученые пояснили ситуацию относительно причин возникновения неприятных ощущений при сексе по итогам долгого воздержания. Причиной болезненных моментов становится нарушение процесса производства смазки вследствие долгого перерыва в половой жизни. За период длительного отсутствия секса мышцы влагалища лишаются тонуса. Это вызывает ослабление его стенок, что существенно затрудняет возникновение оргазма у женщин в будущем.

По теме

Ученые рассказали, как правильно спать
10.04.18 22:00
ВИДЕО: "Бери меня" в пустыне - Бузова представила новый клип
10.04.18 21:30
Финны отказываются от полиэтиленовых пакетов
10.04.18 21:05
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2018, 06:40
На Карелию надвигается очередной снегопад
05.04.2018, 10:41
Он переформатировался и никуда не делся
05.04.2018, 11:30
СРОЧНО: В Петрозаводске ребенок выпал из окна квартиры на 8-м этаже
05.04.2018, 17:13
Геннадий Боднарчук прокомментировал приговор Юрию Дмитриеву
05.04.2018, 16:43
Суд оправдал Юрия Дмитриева
05.04.2018, 14:31
Стало известно о состоянии мальчика, упавшего в Петрозаводске с 8-го этажа

Аналитика

10.04.2018 13:16
Тема недели
Последний поход "Поморов" – что предшествовало трагедии на Сямозере
Прокуратура в суде огласила подробности, предшествующие страшной трагедии на Сямозере, унесшей в июне 2016 года жизни 14 детей.
Дело о гибели детей на Сямозере
09.04.2018 12:39
Эхо внешней политики России добирается до Карелии 14
09.04.2018 09:40
"Весь поселок за тебя, Эдуард"
05.04.2018 10:12
Руководитель "со стройки"
04.04.2018 14:05
Вся аналитика

Медиа

Программа "Заживём" от ТНТ-Онего
06.04.2018 13:21
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»