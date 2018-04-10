Отказ от секса вызывает нарушение либидо и другие изменения в организме

Удалось определить к каким конкретно изменениям в организме человека приводит воздержание от интимной близости.

Специалисты этой сферы утверждают, что долгое отсутствие секса вызывает гормональные сбои, понижение либидо, а также отрицательно воздействует на психику человека.

При половом акте продуцируются гормоны счастья эндорфины. При этом в случае долгого воздержания от секса у человека повышается раздражительность, возникает депрессивное и апатичное состояние. Вдобавок, воздержание от интимной близости может вызвать исчезновение сексуального желания как такового, пишут "Актуальные новости".

Ученые пояснили ситуацию относительно причин возникновения неприятных ощущений при сексе по итогам долгого воздержания. Причиной болезненных моментов становится нарушение процесса производства смазки вследствие долгого перерыва в половой жизни. За период длительного отсутствия секса мышцы влагалища лишаются тонуса. Это вызывает ослабление его стенок, что существенно затрудняет возникновение оргазма у женщин в будущем.