«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

Три автомобиля столкнулись недалеко от мэрии карельской столицы.

фото: © группа «ДТП Петрозаводска и Карелии», телеграм-канал «ДТП ПТЗ и Карелии»

На пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске столкнулись три легковых автомобиля. Происшествие зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

Водитель одного из транспортных средств остановился на красный сигнал светофора, однако следовавшие за ним иномарки не смогли сохранить безопасную дистанцию и по очереди врезались друг в друга.

— По предварительным данным, у автомобиля такси отказали тормоза, — сообщили в телеграм-канале «ДТП ПТЗ и Карелии».

Официальная информация о пострадавших отсутствует.

Ранее на нерегулируемом перекрёстке улиц Мурманской и Бесовецкой в столице Карелии произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоцикла «Suzuki». В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, а водители — травмы.