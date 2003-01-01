«Отказали тормоза»: в центре Петрозаводска произошло массовое ДТП

Три автомобиля столкнулись недалеко от мэрии карельской столицы.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске столкнулись три легковых автомобиля. Происшествие зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
Водитель одного из транспортных средств остановился на красный сигнал светофора, однако следовавшие за ним иномарки не смогли сохранить безопасную дистанцию и по очереди врезались друг в друга.
— По предварительным данным, у автомобиля такси отказали тормоза, — сообщили в телеграм-канале «ДТП ПТЗ и Карелии».
Официальная информация о пострадавших отсутствует.
Ранее на нерегулируемом перекрёстке улиц Мурманской и Бесовецкой в столице Карелии произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоцикла «Suzuki». В результате аварии транспортные средства получили механические повреждения, а водители — травмы.