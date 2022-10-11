Отключения теле- и радиотрансляций возможны в Карелии в понедельник

Причина кратковременных сбоев в работе радио и телевидения - профилактика и монтаж необходимого оборудования, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Радиотелевизионный передающий центр республики информирует о кратковременных перерывах вещания в связи с профилактическими и монтажными работами на объектах теле- и радиосети.



В понедельник, 17 октября, до 16.00 в Петрозаводске проходит профилактика цифровых пакетов программ РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» (FM), радио «Маяк» (FM), аналогового телеканала «Дисней»;



С 11.00 до 16.00 запланирована профилактика аналоговых радиостанций: «Европа Плюс», «Энерджи», «Русское Радио», «Авторадио», «Дорожное Радио», «Наше Радио», «Ретро ФМ», радио «Максимум», радио «Вера», «Радио 7 на семи холмах», «Детское радио», «Юмор ФМ».