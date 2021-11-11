Отключенное из-за аварии водоснабжение двух районов Петрозаводска восстановят по резервной схеме

Ремонтные бригады восстановят по резервной схеме водоснабжение жилфонда в петрозаводских микрорайонах Древлянка и Перевалка, пострадавших из-за аварии.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе ПКС.

Авария произошла около 8 часов вечера на трубопроводе в районе улиц Пархоменко и Сыктывкарская. Из-за этого пришлось отключить насосную станцию.

В результате, по информации ПКС, без воды осталась часть жилых домов на Древлянке и Перевалке. На время ликвидации последствий аварии эти дома подключают к резервному водопроводу.

Вода в квартирах должна появиться примерно в течение получаса, заверили в ПКС.

Очевидцы рассказали, что в районе аварии из канализационного колодца хлынул поток воды. Рабочие перекрыли движение транспорта на пересечении улиц Сыктывкарская и Пархоменко