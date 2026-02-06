Открылась регистрация на IX фестиваль «Пудожские налимы»

В Куганаволоке пройдет традиционный фестиваль подледного лова.

Девятый фестиваль подлёдного лова «Пудожские налимы» пройдет 28 февраля на льду Водлозера и будет приурочено к 35-летию парка. Девиз фестиваля 2026 года: «Ловись, мень, целый день!».

В этом году участников ждёт не только классическая атмосфера северной подлёдной рыбалки с её азартом, горячей ухой и душевным общением, но и специальная программа, посвящённая юбилею особо охраняемой природной территории.

Традиционно фестиваль включает девять соревновательных номинаций: «Самый большой улов» — 1,2,3 места, «Самый опытный рыбак», «Самая опытная рыбачка», «Самая удачливая рыбачка», «Символ фестиваля», «Самая юная рыбачка» и «Самый юный рыбак». В честь 35-летия парка организаторы добавят новую, юбилейную номинацию «Золотая мерка: 35», что станет дополнительным вызовом для рыбаков.

— Победит тот, чей улов окажется ближе всех к заветной отметке в 35 сантиметров, — пояснили организаторы.

Предварительная регистрация уже открыта. Сделать это можно по телефону: 8 (8142) 59-98-98 (доб. 209, 210, 242, 229, 219) и в личных сообщениях сообщества Национального парка «Водлозерский». Регистрация на месте будет также доступна в день соревнований, 28 февраля, с 7:30 утра.

