Открыли мост на улице Кирова в Петрозаводске (ФОТО)

Закрытый на ремонт с июня прошлого года мост на улице Кирова сегодня открыли.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 23 июня состоялось открытие моста на улице Кирова.

"Снова возвращено двустороннее движение по по ул. Вольной и ул. Дзержинского, - сообщили в Госавтоинспекции города. - Обращайте внимание на дорожные знаки. На ул. Кирова включены светофоры".

Ранее сообщалось, что мост откроют в ночь на 23.

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.