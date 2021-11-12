Открылось движение по кольцу на набережной Варкауса в Петрозаводске

Сегодня открыто движение по кольцевой развязке на набережной Варкауса, сообщили в Минтрансе Карелии.

Недоступной для проезда остаётся только строящаяся улица Куйбышева.

В связи с изменением схемы движения транспорта призываем горожан быть предельно внимательными, руководствоваться дорожными знаками и соблюдать ПДД.

Напомним, реконструкцию улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса ведёт ООО «Технострой». Проект включает строительство моста через реку Неглинка и новой развязки на стыке улиц Ленинградской, Кирова и набережной Варкауса.