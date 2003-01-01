Всероссийский культурный форум малых народов открылся в Петрозаводске

В рамках Всероссийского культурного форума коренных малочисленных народов в Петрозаводске 19 октября начала работу уникальная выставка «Культурное наследие коренных народов Севера».

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова посетила мероприятие. Фотографии можно посмотреть по ссылке.

Экспозиция знакомит гостей с богатейшими ремёслами и традициями Поморья, вепсов, саамов, карелов, народа сето, а также мастеров Вологодской области и Заонежья.





Здесь можно увидеть подлинные образцы северной культуры: от крестьянской плотницкой игрушки и заонежской вышивки до традиционных костюмов, золотого шитья и народных инструментов — кантеле, йохикко и торви.

В отдельных зонах посетители могут почувствовать характерные запахи Севера — брусничной настойки, свежего хлопка и морской соли.

Всероссийский форум малых народов проводится в рамках государственной стратегии по поддержке коренных народов. Его цель — сохранение и развитие их уникальных культурных традиций (песен, танцев, обрядов), укрепление единого культурного пространства страны и повышение интереса граждан к культуре малых народов России.

Выставка «Культурное наследие коренных народов Севера» проходит до 21 октября с 10 до 18 часов в Центре культуры «Петровский» на улице Андропова, 1.

Также сегодня, 20 октября в 17:00, в Музыкальном театре Карелии в рамках форума пройдет гала-концерт форума «Голос земли моей». Посмотреть его также можно онлайн.

Напомним, что Карелия получит из федерального бюджета более 272 млн рублей на развитие культуры.