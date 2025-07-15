Открыт прием заявок на конкурс «Лучшая муниципальная практика»

Всероссийский конкурс выявляет и продвигает лучшие управленческие практики органов местного самоуправления.

Приём заявок на Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» продлится до 1 августа. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Конкурс охватывает широкий спектр направлений — от градостроительства и модернизации ЖКХ до развития малого бизнеса, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и цифровизации. Отобранные экспертами решения становятся модельными для регионов, повышая стандарты в строительстве и управлении инфраструктурными проектами.

С 2017 года Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» служит площадкой для выявления и поощрения лучших практик муниципального управления. В пяти номинациях — «Градостроительная политика и развитие ЖКХ», «Управление территорий», «Бренд территорий», «Умный город», «Укрепление межнационального мира и согласия» — отбирают проекты, меняющие жизнь территорий к лучшему.

— В 2025 году призовой фонд в 1 млрд рублей позволит масштабировать эти инициативы. Это возможность для всех муниципалитетов страны перенять успешный опыт и внедрить его на своих территориях. Уверен, что участники этого года вновь покажут, как эффективно решаются локальные задачи, укрепляется сотрудничество и развивается экономика территорий. Так, в настоящее время идёт приём заявок от регионов для участия в конкурсе, — сказал Марат Хуснуллин.

Конкурс проходит в два этапа. На региональном этапе заявки от муниципальных образований проверяются и отбираются органами власти субъектов РФ. На федеральном этапе одобренные проекты оценивает федеральная конкурсная комиссия, которая определяет победителей. Участники разделены на две категории: городские округа и поселения, а также сельские поселения. В пяти номинациях будет присуждено по десять призовых мест. Лучшие проекты получат признание на федеральном уровне и возможность тиражирования своих решений по всей стране.

Заявки от регионов на участие в конкурсе принимаются до 1 августа 2025 года.