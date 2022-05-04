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Открыть с нуля VS купить бар, как готовый бизнес

Новости. Общество
16:37, 11 Мая 2022

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Что выгоднее и перспективнее - запустить проект с нуля или купить готовый бар.

Меняется время, меняется мода, стиль жизни горожан. Появляются новые привычки и культовые места отдыха — например, стильные бары с авторской кухней и крафтовым пивом. Стать владельцем такого заведения — мечта многих начинающих рестораторов. Поэтому сегодня говорим о том, что проще, выгоднее и перспективнее — запустить проект с нуля или купить готовый бар.

Открыть бар с нуля

Давайте порассуждаем, какие вопросы придётся решить начинающему бизнесмену.

1. Составить детальный бизнес-план. Особое внимание нужно уделить разработке концепции — чем заведение будет привлекать целевую аудиторию, кто, собственно, является этой аудиторией.

2. Найти помещение, которое бы полностью соответствовало требованиям действующего законодательства. Так, бары запрещено открывать поблизости детских садиков, школ.

3. После подписания договора аренды сделать ремонт. Чтобы пространство выглядело стильно, лучше привлечь дизайнера.

4. Закупить мебель, барное, кухонное оборудование, посуду, заказать пошив униформы для персонала.

5. Заняться подбором коллектива. Помимо администратора, барменов, официантов, поваров, понадобятся бухгалтер, юрист, технические работники.

6. Разработать, протестировать меню, найти поставщиков.

7. Заняться оформлением документов — зарегистрировать юридическое лицо, получить лицензию на продажу алкоголя, разрешения СанПиНа, пожарной инспекции.

Набор задач немалый, поэтому не удивляйтесь, что запуск бара отнимет 1–1,5 года. Возможно, до официального открытия придётся поработать в тестовом режиме, чтобы увидеть недочеты и исправить их.

Купить бар как готовый бизнес

Управление баром — не менее сложная задача, чем его открытие. Поэтому многие предприниматели решаются продать проект, не увидев в первые полгода-год существенной отдачи.

Вместе с бизнесом новому владельцу передают:

  • право собственности или право пользования помещением;
  • всё оборудование, мебель;
  • договоры с поставщиками и обслуживающими компаниями;
  • обученный персонал;
  • бренд, репутацию.

Таким образом, сразу после подписания договора купли-продажи бизнеса вы оказываетесь у руля работающего бизнеса. А дальше — можете продолжать линию, выбранную прежним владельцем, а можете провести реорганизацию, ребрендинг. В любом случае, риск банкротства при покупке готового бизнеса ниже риска провала при запуске стартапа.

Купить бар по франшизе

Есть ещё один способ стать собственником модного бара — приобрести франшизу известной сети. По франшизе обычно предприниматель получает:

  • возможность работать под раскрученным брендом;
  • детальный бизнес-план запуска новой точки;
  • возможность работать с поставщиками сети, пользуясь всеми льготами;
  • готовое меню;
  • программу обучения для персонала;
  • помощь в поиске, оформлении залов.

Выходя на рынок под именем известной компании, вы сразу привлечёте внимание публики, быстрее окупите первоначальные вложения. Но полной свободы действий у вас никогда не будет — вы не сможете изменить меню, фирменные цвета, вывески, предварительно не получив разрешения франчайзера.

Выводы

Однозначно правильного варианта, как стать собственником бара, не существует. Так, далеко не в каждом городе вы сможете найти действующие кафе-бары, выставленные на продажу. Не всегда удаётся найти комфортные условия получения франшизы, а для запуска заведения с нуля может не хватить энтузиазма и уверенности в себе.

Поэтому главное, избегать спешки. Рассмотрите все 3 варианта. Каждый из них будет иметь достоинства и недостатки. Вам важно выбрать путь, максимально привлекательный конкретно в вашем случае.

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