Открыта электронная регистрация на Кросс нации

Главный беговой праздник осени пройдет на набережной Онежского озера.
20 сентября Карелия присоединится к Всероссийскому дню бега. Маршрут пройдет вдоль набережной. Участников ждут спортивные площадки, подарки, музыка и атмосфера большого события, рассказали в Центре спортивной подготовки. Стартовый городок развернется у скульптуры «Рыбаки».
— Дистанция для каждого — от 500 м для малышей до 12 км для подготовленных спортсменов, плюс северная ходьба и массовый забег на 2 км без учёта времени для всех желающих.
Регистрация открыта с 11 августа по 18 сентября 2025 года на портале Госуслуг.
Для участия потребуется паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинское заключение о допуске. Выдача номеров пройдет с 15 по 19 сентября в РСК «Курган» (Курганский проезд, 3, каб. 236). В день старта номера не выдаются, уточнили в центре.