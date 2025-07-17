Открыта продажа авиабилетов из Петрозаводска в Калининград

Авиакомпания «Северсталь Авиа» начала продажу билетов на регулярные рейсы между Петрозаводском и Калининградом до конца 2025 года.

Перелеты выполняются в рамках федеральной программы поддержки региональных авиаперевозок. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

С 5 по 19 октября рейсы будут выполняться по воскресеньям: из Петрозаводска в 18:05 (прибытие в 19:00), обратно — в 14:20 (прибытие в 17:15).

С 27 октября по 29 декабря самолеты будут летать по понедельникам: вылет из Петрозаводска в 14:20, из Калининграда — в 10:35.

В Калининграде туристы могут посетить Рыбную деревню, послушать орган в Кафедральном соборе, увидеть старинные дома, побывать на балтийских пляжах, осмотреть замки Тевтонского ордена и купить янтарные сувениры.

Билеты доступны в мобильном приложении авиакомпании, на сайте severstal-avia.ru и сайте аэропорта Петрозаводска. Согласно информации на сайте, стоимость билетов — от 7500 рублей. Расписание может измениться.