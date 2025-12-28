Открыта продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минск

С 29 декабря началась продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минск.

Объявлена продажа авиабилетов из Петрозаводска в Минск (Беларусь). Ранее карельские власти анонсировали начала авиасообщения между этими городами. Сегодня, 29 декабря, глава Карелии Артур Парфенчиков объявил о начале продажи билетов.

Первый маршрут, который свяжет Карелию и Белоруссию, начнет работать весной 2026 года. Полеты будут выполняться компанией «Северсталь» с 3 мая по 13 сентября по воскресеньям. Время в пути — 1 час 40 минут. Летать будут самолеты Bombardier CRJ-200, их вместимость — 50 мест.

Вылет из Петрозаводска в 13:30, прибытие в Минск в 15:10.

Вылет из Минска в 10:20, прибытие в Петрозаводск в 12:00.

Стоимость билетов, которая сейчас обозначена на сайте, стартует от 8259 рублей (без багажа). Приобрести билет можно здесь https://severstal-avia.ru. Детям до 12 лет предоставляется скидка: от 20 до 50% в зависимости от выбранного тарифа.

Открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу.