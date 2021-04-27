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Открыта продажа билетов на авиарейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды

Новости. Общество
15:12, 28 Апреля 2021
фото: © Сергей Малых
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Авиакомпания «РусЛайн» с 11 мая будет выполнять регулярные рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды.

Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов на рейсы из Петрозаводска в Минеральные Воды. Рейсы будут выполняться на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200.  Время в полете составит 3 часа 30 минут, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«И Петрозаводск, и Минеральные Воды обладают высоким туристическим потенциалом, мы очень рады запустить полеты по такому интересному направлению. Уверен, что прямые рейсы, организованные нашей авиакомпанией, стартующие в мае, позволят укрепить межрегиональные связи, в то время как жители этих регионов смогут открыть для себя новые возможности для отдыха», — комментирует заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте www.rusline.aero.

Ранее сообщалось, самолеты из Петрозаводска в Симферополь начнут летать с 17 мая.

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