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Открыта продажа билетов на музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» в Карелии

Новости. Культура
08:20, 08 Июня 2021
фото: правительство Карелии/gov.karelia.ru

Международный музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony» состоится в горном парке Карелии 13 и 14 августа.

В 2021 году фестиваль должен пройти в привычном формате. В минувший понедельник, 7 июня, был дан старт продажи билетов на главное культурное событие лета. Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник, пишут на сайте правительства региона.

Лариса Подсадник напомнила, что в этом году фестиваль празднует свой первый юбилей – 5 лет. В прошлом году программа фестиваля с учетом эпидемиологической ситуации была сокращена до одного дня, тем не менее, Ruskeala Symphony посетили около 6 000 человек, а продажи билетов были остановлены за три дня до начала события.

Подсадник раскрыла секреты программы этого года. Так, 13 августа в рамках фестиваля состоится концерт киномузыки. Прозвучат саундреки к шедеврам мирового и отечественного кино, в том числе музыка, написанная для кинофильмов, которые снимались в Карелии. К примеру, кинофильм «А зори здесь тихие», ряд эпизодов которого снимались неподалеку от горного парка Рускеала.

«Конечно, в концерте с киномузыкой должны принимать участие поющие актеры. На концерт «Ночь кино с симфоническим оркестром» мы ждем в роли ведущих и исполнителей песен из кинофильмов известных актёров Екатерину Гусеву и Владислава Косарева», - сообщила Лариса Подсадник.

Особую атмосферу фестивалю придают концерты из серии «Музыка на воде». В этом году шотландские мелодии на воде сыграет Оркестр волынок, а после покажет своё рок-шоу на основной сцене.

Откроет серию концертов на основной сцене ансамбль ударных инструментов Renaissance Percussion из Мариинского театра. Почетный гость фестиваля – Народный артист России, один их самых известных джазовых музыкантов нашей страны Даниил Крамер выступит с авторской программой.

«Отдельно стоит сказать о закрытии фестиваля: по случаю 5-летнего юбилея традиционный оперный концерт со звездами Мариинского театра будет продолжен отделением, где прозвучит музыка для фортепиано с оркестром. В прекрасных декорациях Мраморного каньона прозвучит самый знаменитый фортепианный концерт – Концерт №1 Петра Ильича Чайковского, - отметила Лариса Подсадник. – Так как Ruskeala Symphony – это фестиваль, на который люди приезжают семьями, для детей будет работать детская интерактивная площадка, которую организует петрозаводский Театр кукол. Уже на перроне приезжающих будут встречать музыкальные программы, а в горном парке подготовлены развлечения для всей семьи».

В правительстве республики напомнили, в 2020 году Ruskeala Symphony стал лучшим на IX Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Фестиваль победил в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» для городов с населением до 100 тысяч человек.

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