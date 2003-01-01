Открыта продажа билетов на прямые авиарейсы из Петрозаводска в Сочи

Жителям Карелии предлагают приобрести авиабилеты на летние рейсы до Черноморского побережья.

Минтранс Карелии открыл продажу билетов на прямые авиарейсы из Петрозаводска в Сочи. Полёты будут выполняться дважды в неделю с июня по август на российских судах Sukhoi Superjet 100.

По информации компании «Северсталь», стоимость билетов стартует от 17500 рублей. Для пассажиров в возрасте от 2 до 12 лет в категории «Стандарт» действует скидка 50%.

Акутальное расписание можно узнать на сайте перевозчика или аэропорта «Петрозаводск».

Ранее глава республики Артур Парфенчиков объявил о старте продаж авиабилетов из Петрозаводска в Минск (Белоруссия).

Напомним, летом из столицы Карелии запустят субсидируемые рейсы по восьми новым направлениям.