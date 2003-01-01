Открыта продажа билетов на самолеты из Петрозаводска в Череповец

Самолеты будут летать раз в неделю.
Авиакомпания «Северсталь» открыла продажу билетов на прямые рейсы между Череповцом и Петрозаводском. Об этом сообщил аэропорт Петрозаводска.
Самолеты будут летать по этому маршруту с 9 по 23 октября. Полеты выполняются по четвергам.
Из Череповца рейс вылетает в 09:30 и прибывает в Петрозаводск в 10:25. Обратный рейс вылетает из Петрозаводска в 20:30 и прибывает в Череповец в 21:20. Приобрести билеты на рейсы можно на официальном сайте авиакомпании «Северсталь».
Билеты будут стоить от пяти тысяч рублей.
Напомним, в сентябре запустили дополнительные авиарейсы в Дагестан. Дополнительные рейсы в Махачкалу из Петрозаводска доступны по четвергам с 25 сентября по 23 октября.