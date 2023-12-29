Финал «Кубка Анны Богалий» пройдет с 8 по 14 апреля на лыжно-биатлонном комплексе в Костомукше.

Открыта регистрация на соревнования по биатлону на призы главы Карелии — Финал «Кубка Анны Богалий» в Костомукше, сообщили в паблике Минобразования и спорта республики.





Как рассказали в группе, уже этой весной Костомукша впервые примет крупные соревнования по биатлону. С 8 по 14 апреля соревнования пройдут на лыжно-биатлонном комплексе города, где в рамках нацпроекта «Демография» завершается строительство нового Физкультурно-оздоровительного комплекса.





Кубок в сезоне 2023/2024 проводится для спортсменов четырех возрастных категорий. Это юноши и девушки 2007–2014 годов рождения. Они испытают свои силы в суперспринте, масстарте и эстафете.



Оружие для всех возрастных категорий — пневматическое.



В источнике отметили, что мероприятие проводится при поддержке правительства Карелии, Министерства образования и спорта республики, Центра спортивной подготовки.

Регистрация доступна по ссылке (раздел «Участвовать»).